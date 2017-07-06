Природный газ из США начнет поступать в Литву в августе, заявила президент республики Даля Грибаускайте.

По слова литовского президента, это станет важным шагом для энергетической безопасности всего региона. Грибаускайте навала поставки газа из США важным шагом в избавлении стран Балтии и всей Европы от энергетического влияния России.

«Уже со следующего месяца через Клайпедский порт Литва приступит к импорту сжиженного газа из США», — заявила Грибаускайте.

Она заявила, что озабочена реализуемыми Россией энергетическими проектами. По слова литовского лидера, создаваема по соседству с литовской границей БелАЭС, которая строится по российскому проекту, якобы является небезопасной и в случае аварии «ядерное загрязнение может накрыть 16 европейских столиц».

Грибаускайте также утверждала, что эта станция и газопровод могут быть использованы Москвой для «неконвенционного шантажа» европейских стран.