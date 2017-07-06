Сильные порывы ветра и шторм на реке Волга стали причиной отмены рейсов теплоходов в Самаре.

Как сообщает НИА «Самара», шторм на Волге начался в среду, 5 июля.

Представитель самарского речного порта сообщил что речпорт продолжает принимать большие круизные теплоходы. Запрет распространяется на небольшие теплоходы, следующие по местным маршрутам, а также на маломерные суда, передает «Интерфакс».

По данным агентства, в четверг неблагоприятная погода с грозой, градом и порывами ветра до 23 м/с сохранится в Самарской области.