Первое селфи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко появилось в соцсети Instagram. Фотографию опубликовала сотрудница офиса ОБСЕ в Минске во время открытой сессии Парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Девушка подписала кадр «Селфи с президентом! Очаровал и покорил всех!». За короткое время фотография набрала более 500 лайков и множество комментариев, в связи с чем девушка предпочла сделать профиль в соцсети закрытым, сообщает Федеральное агентство новостей.

Некоторые пользователи успели отметить, что это было первое селфи Лукашенко, опубликованное в сети. Подлинность фото позже подтвердила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт. По ее словам, помимо белорусского лидера фотографировались не только блогеры, но и политик и европейские дипломаты, сообщает телеканал «Звезда».