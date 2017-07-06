Дела об административных нарушениях возбуждены в Калининграде по отношению к ООО «Экрос Центр» и ООО «Сиббалтстрой». По мнению проверки, организации нарушили миграционное законодательство.

Сотрудниками ведомства было установлено, что, не не поставив в известность соответствующие органы, фирмы заключили трудовые договора с иностранными гражданами. В ходе чего, к строительным работам в терминале аэропорта «Храброво» привлекались нелегальные трудовые мигранты, сообщает ИА FlashNord.

В данный момент нарушения устранены. Виновные привлечены к административной ответственности и получили дисциплинарные взыскания.