Амурский кадетский корпус ждут проверки. Их инициировали активисты ОНФ, которым, в свою очередь, пожаловались родители учащихся. В частности, они рассказали, что между кадетами случаются драки, у более слабых отбирают деньги и личные вещи, а воспитатели не желают реагировать на жалобы.

Родителям, напротив, предлагается не «выносить сор из избы», чтобы их дети смогли спокойно доучиться. Что касается педагогов, то они, по словам обратившихся в ОНФ, ведут себя несдержанно и грубо, унижают достоинство детей, особенно тех, кто остался без родителей.

Утверждается, что в учебном заведении часто не соблюдается распорядок дня: детей поднимают за несколько часов до подъема без веских на то оснований, а в сильные морозы заставляют по несколько часов заниматься строевой подготовкой, сообщает ИА «Амур.инфо».

Уже известно, что активисты ОНФ обратились в правительство Амурской области, и руководство региона отреагировало на жалобы – для проверки кадетского корпуса будет создана специальная комиссия.

Руководство учреждения не смогло предоставить агентству оперативный комментарий.