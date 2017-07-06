Число преступлений против детей в Московской области удалось сократить благодаря работе правоохранительных служб, заявил в четверг руководитель Главного следственного управления СК по области Андрей Марков во время подписания соглашения о взаимодействии с детским омбудсменом в Подмосковье Ксенией Мишоновой.

«Правоохранительным органам Московской области удалось добиться снижения преступлений указанной категории», - подчеркнул Марков. По его словам, снижения данного показателя помогает добиться только системная работа. «Юридическое закрепление отношений с уполномоченным по правам ребенка должно стать важным этапом такой системной работы и сделать ее более эффективной», - отметил Марков.Мишонова, в свою очередь, подчеркнула, что подписанное соглашение значительно повысит уровень сотрудничества по защите прав детей в регионе.