Наблюдательный совет особых экономических зон Липецкой области одобрил семь заявок на получение статуса резидента. Общая сумма инвестиций составляет 8,1 млрд рублей.

Самым крупным заявленным проектом является строительство ООО «Агро Альянс Липецк» тепличного комплекса в ОЭЗ РУ «Хлевное» — 7,2 млрд рублей. Также в «Хлевном» разместится селекционно-семеноводческий центр ООО «Семенные глобальные технологии», передает ИА «Абирег». Объем заявленных вложений в ОЭЗ РУ Липецкой области уже превысил 100 млрд рублей. По состоянию на 1 июня в 10 экономических зонах регионального уровня фактически освоено 40 млрд рублей.

Институт особых экономических зон появился в России в 2005 году. Это ограниченные территории в регионах, наделенные особым юридическим статусом. Главная цель создания таких зон — решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории — внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. По закону срок существования таких зон составляет 49 лет.