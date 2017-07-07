МВД Италии подготовило Кодекс поведения для организаций, спасающих мигрантов. Как рассказали в ведомстве «Известиям», он, в частности, запретит морским судам НПО заходить в территориальные воды Ливии. Эта и другие меры должны отсечь поток новых желающих пуститься в опасное путешествие в надежде перебраться из Африки в Европу.

Как рассказали «Известиям» в итальянском МВД, разработанный Римом Кодекс поведения для НПО предписывает всем благотворительным организациям, оказывающим помощь мигрантам, не заходить в территориальные воды Ливии (это 12 миль от берега). Рим представляет документ 6–7 июля в Таллине на неофициальной встрече глав МВД всех стран Евросоюза. Согласно ему, теперь спасением у берегов стран Магриба займутся исключительно Ливия и Тунис. Им предстоит впервые разграничить свои зоны поисково-спасательных операций и создать специальный офис по их координации.

С 2016 году Италия служит главными воротами ЕС, через которые в Европу по Средиземному морю попадают тысячи нелегалов из Африки. За неполный 2017 год Италии уже пришлось принять почти 84 тыс. мигрантов, которые пытаются добраться до Евросоюза, рискуя жизнью. Только в этом году при попытках прорваться к берегам Италии на надувных лодках без спасательных жилетов погибли свыше 2 тыс. человек. На НПО, которые активно работают у ливийских берегов и подбирают тонущих мигрантов, приходится, по данным самих организаций, до 41% спасенных жизней.

При этом далеко не все встречают их работу с благодарностью. Ливийские власти периодически обвиняют европейских благотворителей в незаконном проникновении в территориальные воды Ливии. При этом заявляют, что именно сотрудники НПО несут ответственность за увеличение за год на 20% потока беженцев, стекающихся в Ливию из 30 африканских стран для дальнейшей переправки в Европу.

Итальянские власти и вовсе утверждают, что ряд НПО из гуманных соображений сотрудничает с контрабандистами, переправляющими нелегалов из Ливии в Италию.

— Криминальная деятельность де-факто облегчается во многом из-за активности подобных организаций, до 60% мигрантов попадают в Италию на их кораблях, — сказал «Известиям» экс-советник президента Италии и бывший посол страны при НАТО Стефано Стефанини.

По его сведениям, в Кодекс поведения для НПО включили такие положения, как запрет подавать любые сигналы, которые могут быть услышаны контрабандистами (те часто намеренно подвозят мигрантов к кораблям благотворителей). Чтобы избежать такой ситуации в дальнейшем, на каждом судне НПО должен быть один итальянский офицер.

На встрече 4 июля в Страсбурге, где Еврокомиссия дала официально зеленый свет Италии на разработку Кодекса поведения, было отмечено, что Рим подготовит его «на основе диалога с НПО». Однако крупнейшие организации, оказывающие содействие мигрантам, затруднились ответить «Известиям» на вопрос о деталях кодекса. В управлении верховного комиссара ООН по правам беженцев «Известиям» заявили, что любые новые правила игры должны касаться всех судов, курсирующих по Средиземноморью, а не только кораблей НПО. И, в частности, решить проблему, когда суда некоторых торговых компаний намеренно отключают систему GPS, чтобы не замечать ничего вокруг и не связываться с мигрантами.

Призывы Рима к другим странам ЕС разделить бремя по приему мигрантов остаются без ответа — партнеры по союзу не идут дальше общих заявлений о необходимости солидарности. Италии приходится менять тактику. Помимо ограничений для благотворительных организаций, власти страны в лице премьера пригрозили запретить заход в свои порты всем неитальянским судам, на борту которых будут находиться подобранные в море мигранты.

Идея открыть порты других стран для кораблей с беженцами станет отдельной темой сегодняшнего обсуждения в Таллине. Однако вряд ли какая-либо из стран ЕС на это пойдет. Франция и Испания, к слову, уже отказались.

— Италия пытается максимально «европеизировать» проблему мигрантов, тогда как остальные партнеры по ЕС этому усиленно сопротивляются, — признал Стефано Стефанини.

Главными противниками, как известно, являются страны Восточной Европы, второй год саботирующие принятые Еврокомиссией квоты по приему мигрантов из Греции и Италии. А Австрия на этой неделе заявила о готовности в оперативном порядке отрядить на австрийско-итальянскую границу дополнительный воинский контингент для охраны границы, если поток беженцев из Ливии в Италию не прекратится.