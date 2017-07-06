Поводом для возобновления диалога между Россией и США может стать культурная сфера. По мнению советник президента РФ Владимир Толстой считает, что в перспективе между странами может быть возобновлен культурный обмен.

Политик предложил подождать несколько дней и посмотреть какие результаты принесет первая встреча президентов России и Америки на полях саммита G20.

По его словам, сейчас подобный культурный обмен затруднен, однако если в целом между Россией и США наметится потепление , то и культурная сфера «пойдет вперед».

Напомним, в Гамбурге 7-8 июля пройдет 12-й по счету саммит G20.