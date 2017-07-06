Подозреваемый в ряде мошеннических действий задержан полицией города Орел и заключен под стражу. В настоящее время ведутся следственные мероприятия для выявления причастности подозреваемого к похожим эпизодам. Мужчина представлялся лжегазовиком и обманным путем получал денежные средства за несуществующие штрафы.

Местная жительница 66 лет обратилась в отделение полиции по Заводскому району с заявлением. Она рассказала, что к ней пришел неизвестный молодой человек и представился работником газовой службы. Мужчина якобы обнаружил в квартире утечку газа и пригрозил пенсионерке штрафом в 12 тыс. рублей. Такой суммы у женщины не оказалось, и она предложила злоумышленнику 9 тыс. рублей. Мужчина согласился. Позже у женщины возникли подозрения на предмет законности произошедшего, сообщает InfoOrel.

В квартире потерпевшей подозреваемый оставил визитку и газоанализатор. С прибора сняли отпечатки пальцев и установили личность мужчины. Оказалось, что это ранее судимый гражданин 1988 года рождения. Естественно, к службе газа он отношения не имел, а работал в частной фирме, которая распространяет газоанализаторы. Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина также обвиняется в нескольких похожих случаях, совершенных на территории Орловской и Курской областей.