В Саратовской области задержан мужчина, хранивший дома боеприпасы. Операцию проводили сотрудники УФСБ по региону совместно с ГУ МВД.

Подозреваемый проживал в селе Пудовкино, пишет ИА «Взгляд-инфо». В его жилье при обыске были изъяты 34 тротиловых шашки общим весом 7,6 кг, 11 взрывателей к ним, 2 гранаты Ф-1 с запалами, а также катушка бикфордова шнура.

В отношении 45-летнего гражданина возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Мужчина находится под подпиской о невыезде.