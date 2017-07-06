Специальные маршруты для китайских туристов планируется запустить в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин в рамках встречи с заместителем председателя Китайского общества дружбы с зарубежными странами Дэн Жун. По словам Дюмина, для развития туристической отрасли в регионе власти намерены привлечь китайских инвесторов.

«Мы можем объединить наши туристические потоки и проложить мост между нашими странами. Министр культуры и замгубернатора специально для вас могут подготовить специальные туристические маршруты», — приводит слова главы региона ИА «Тульские новости».

Представитель китайской делегации Дэн Жун поблагодарила главу региона за теплый прием.

«Я полна любовью к России. Мы рады встретиться с молодым и перспективным политиком. Мы должны реализовать конкретные проекты», — подчеркнула Дэн Жун.

По словам Дюмина, Тульская область заинтересована в совместном сотрудничестве с китайскими инвесторами. Для реализации проектов регион готов предоставить инвестиционные площадки. Он отметил, что на протяжении 10 лет в Тульской области работают около 200 иностранных компаний.