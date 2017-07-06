Инфляция в России в годовом исчислении разогналась до 4,4%, сообщил Росстат в четверг.

В конце июня глава Минфина Антон Силуанов говорил, что годовая инфляция замедлилась до 4,1%, вплотную приблизившись от четырехпроцентной цели Центробанка.

Однако данные Росстата, наоборот, говорят о том, что показатель отклонился от таргета ЦБР.

Как говорится в сообщении ведомства, продукты год к году выросли в цене на 4,8%, а непродовольственные товары подорожали на 4%.