Список богатейших героев комиксов составило издание South China Morning Post к четвергу. Рейтинг приурочен к выходу в прокат в Гонконге нового фильма «Человек-паук: Возвращение домой».

В списке, состоящем из 11 позиции, сам Питер Паркер (Человек-паук) занял последнее место с состоянием $2 млрд.

Чёрная Пантера из серии американских комиксов «Гражданская война» является самым богатым в списке супергероев и суперзлодеев мира. Его состояние оценивается более чем в $500 млрд.

Принцу Атлантиды Нэмору досталось второе место с состоянием $260 млрд.

Чёрный Гром с $250 млрд стоит на третьем месте. Злодей рассказа «Фантастическая четвёрка» Доктор Дум — на четвертом со $100 млрд.

Замыкает пятерку лидеров Железный Человек с $80 млрд.

В первой десятке числятся также Уилсон Фиск ($40 млрд), Белая Королева Эмма Фрост ($11 млрд) и Бэтмен , чье состояние колеблется от $7 до $11 млрд.

На девятой строке находится Зелёный Гоблин с состоянием от $5 до $10 млрд.

Главный герой серии фантастических фильмов «Люди Икс» профессор Икс — на десятом месте ($3,5 млрд), пишет RT.