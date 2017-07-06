ВВС Турции нанесли удары силам «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Ирака, сообщает Bloomberg.

Ранее официальный представитель курдской оппозиционной партии «Сирийский демократический совет» Рейзан Хеду заявил, что турецкая артиллерия обстреляла курдские поселения в окрестностях Африна на севере провинции Алеппо в Сирии.

Отмечается, что Турция планирует провести военную операцию против сирийских курдов, в которой примут участие около 20 тыс. человек. В связи с этим Анкара проводит консультации с Москвой.

МИД Сирии, в свою очередь, подчеркнул, что «разрушительные» действия Турции на севере Алеппо в очередной раз доказывают, что «режим (президента Турции Тайипа) Эрдогана» является «основным партнером террористов» и несет реальную угрозу стабильности в регионе, сообщает «РИА Новости».