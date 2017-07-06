Столичные правоохранители разыскивают злоумышленников, обстрелявших на МКАД автомобиль Ford Focus и похитившие из него сумку со 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в среду, 5 июля, на 53-м км МКАД. Двое грабителей на автомобиле Chrysler заблокировали автомобиль Ford, после чего сделали несколько выстрелов в лобовое стекло. После этого злоумышленники, угрожая водителю пистолетом, похитили из машины рюкзак, в котором находилось 100 тыс. рублей и документы, сообщает РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Ведется розыск преступников.