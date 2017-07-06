Школа кино и телевидения «Индустрия» проведет первый день открытых дверей в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». На встрече будут присутствовать режиссер Федор Бондарчук, а также представители Национальной Медиа Группы и кинокомпании «Водород».

Основатели и преподаватели «Индустрии» расскажут о школе и вступительных испытаниях, а также представят ее пилотные программы: «Режиссура», «Сценарное мастерство», «Операторское мастерство».

Во встрече примут участие продюсер и режиссер Александр Андрющенко, продюсер Михаил Врубель, сценаристы Алексей Казаков и Андрей Золотарев, а также оператор Владислав Опельянц и кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Посетителям расскажут о целях, задачах и миссии школы, о том, как устроен учебный процесс, а также об условиях и сроках поступления. Не обойдут вниманием и вопрос о стоимости обучения и грантовых местах. Кроме того, посетители узнают о том, какие перспективы открываются перед выпускниками школы.

День открытых дверей школы «Индустрия» состоится 10 июля в 19:00 в зале № 1 кинотеатра «Каро 11 Октябрь».