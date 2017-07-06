Слова премьера Сербии Аны Брнабич были неверно истолкованы американскими СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Брнабич предоставила полную стенограмму своего интервью.

«Посол России в Белграде специально встретился с Брнабич с целью уточнить, что в действительности говорилось. Премьер Сербии сказала, что ее слова были неверно истолкованы американским агентством, и передала полную стенограмму своего интервью Bloomberg, в которой приписываемое ей высказывание отсутствует», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что в российском внешнеполитическом ведомстве исходят «из этих разъяснений».

Во вторник Брнабич в интервью агентству Bloomberg якобы заявила, что Сербия предпочтет членство в Евросоюзе связям с Россией. Согласно сообщению агентства, сербский премьер не смогла гарантировать дальнейший отказ от антироссийских санкций в случае вступления в ЕС.