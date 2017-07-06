Захарова: СМИ США неверно истолковали слова премьера Сербии
Слова премьера Сербии Аны Брнабич были неверно истолкованы американскими СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Брнабич предоставила полную стенограмму своего интервью.
«Посол России в Белграде специально встретился с Брнабич с целью уточнить, что в действительности говорилось. Премьер Сербии сказала, что ее слова были неверно истолкованы американским агентством, и передала полную стенограмму своего интервью Bloomberg, в которой приписываемое ей высказывание отсутствует», — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что в российском внешнеполитическом ведомстве исходят «из этих разъяснений».
Во вторник Брнабич в интервью агентству Bloomberg якобы заявила, что Сербия предпочтет членство в Евросоюзе связям с Россией. Согласно сообщению агентства, сербский премьер не смогла гарантировать дальнейший отказ от антироссийских санкций в случае вступления в ЕС.