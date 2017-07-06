В центре Нижнего Новгорода проезжая часть оказалась перекрыта из-за оползня. Сход грунта произошел 6 июля на Зеленском съезде.

Автомобили не могут проехать по отрезку от площади Минина и Пожарского до Почаинского оврага. Движение перекрыто в обе стороны, на месте работают сотрудники ДПС, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Это уже не первый оползень на данном участке. Последний раз подобное ЧП случилось 22 апреля 2016 года. В тот же день из-за дождей сошел вниз грунт в районе метромоста.