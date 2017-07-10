В начале июля стало известно, что всемирный боксерский совет (WBC) проведет беспрецедентный турнир в истории бокса — мировую боксерскую суперсерию, в которой примут участие восемь сильнейших представителей первого тяжелого веса. Примечательно, что четверо из восьми боксеров не имеют ни одного поражения в карьере, в том числе и российский тяжеловес Мурат Гассиев.

Турнир пройдет по системе плей-офф. В воскресенье, 9 июля, жеребьевка четвертьфинальных пар прошла в Монако: чемпион по версии IBF Мурат Гассиев проведет бой против экс-чемпиона Кшиштофа Влодарчика (Польша), чемпион по версии WBO Александр Усик (Украина) сразится с экс-чемпионом Марко Хуком (Германия), чемпион по версии WBC Маирис Бриедис (Латвия) выйдет на ринг с Майком Пересом (Куба), а чемпион по версии WBA Юньер Дортикос проверит на прочность Дмитрия Кудряшова (Россия).

Победитель турнира получит «бриллиантовый» пояс WBC, а также солидный денежный гонорар. По признанию организаторов, призовой фонд соревнования составит более $50 млн. Бои пройдут в сентябре и октябре этого года.

Эксперты в мире бокса считают главными фаворитами предстоящего турнира россиянина Мурата Гассиева и украинца Александра Усика. По их мнению, эти спортсмены имеют наивысшие шансы на попадание в финал. Менеджер Мурата Гассиева Леон Маргулис заявил «Известиям», что его подопечный с радостью согласился принять участие в таком грандиозном боксерском турнире.

– Как только поступило предложение принять участие в мировой суперсерии, Мурат сразу же дал свое согласие, — рассказал Леон Маргулис. — Гассиев ставит перед собой одну цель — выходить на ринг и побеждать только лучших соперников. А когда ты видишь список боксеров, которые будут выступать в предстоящем турнире, то понимаешь — лучше оппонентов быть просто не может. Ведь, по сути, на этом соревновании будут выступать чемпионы и первые номера всех мировых рейтингов. Посмотрите на состав бойцов, тут каждое имя — легенда бокса.

Сам Мурат Гассиев признался «Известиям», что для него этот турнир — шанс заявить о себе на весь мир.

— Участие в мировой суперсерии бокса — великолепный опыт, — отметил Мурат Гассиев. — Для меня это возможность показать себя, ведь турнир будут смотреть миллионы любителей бокса.

Бой между Муратом Гассиевым и Александром Усиком называют одним из самых ожидаемых поединков в мире бокса. Оба спортсмена не знают поражений и неоднократно заявляли о желании провести поединок. Теперь их шанс встретиться на ринге велик как никогда.

Мурат Гассиев — чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF. Последние несколько лет уроженец Осетии живет и тренируется в США под руководством знаменитого Абеля Санчеса. На его счету 25 поединков, в которых он не потерпел ни одного поражения. При этом 17 побед Гассиев одержал нокаутом. Мурат побеждал таких боксеров, как Джордан Шиммель и Леон Харт. Чемпионский титул россиянин отобрал у своего земляка Дениса Лебедева, победив его раздельным решением судей в декабре 2016 года.

Александр Усик — мировой рекордсмен. Он завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе в своем десятом поединке, побив рекорд американца Эвандера Холифилда, которому для этого понадобилось на два поединка больше. На счету 30-летнего украинского тяжеловеса — 12 поединков, в которых он не потерпел ни одного поражения. Более того, лишь однажды его соперник смог закончить бой на ногах — в остальных поединках Усик нокаутировал оппонентов. Украинец является чемпионом мира и Европы по боксу, а также чемпионом Игр в Лондоне в 2012 году. На пути к золотой медали в 1/4 финала он одержал победу над россиянином Артуром Бетербиевым.

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