Правительство сегодня утвердило стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения до 2030 года. Как сообщил на заседании правительства глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, практически у 70% сельхозтехники в России уже выработан нормативный срок эксплуатации. По словам министра, при сохранении господдержки возможно нарастить объемы сельхозмашиностроения к 2030 году в три раза. При этом предприятия будут загружены как минимум на 80%.

Денис Мантуров также отметил, что по итогам 2016 года доля отечественных производителей на внутреннем рынке сельхозтехники составила 54%.

— Мы ставим цель уже к 2021 году нарастить долю российской сельхозтехники на внутреннем рынке до 80% при сохранении механизмов стимулирования спроса, но при постепенном снижении уровня поддержки, — пояснил глава Минпромторга. — Особое внимание будет уделено созданию новых моделей агрегатов и комплектующих. Наши машиностроители пока еще отстают от крупнейших мировых производителей по доле затрат на НИОКР.

В представленном документе ставится задача к 2030 году довести долю современных сельхозмашин и оборудования не менее чем до 80%. Одновременно планируется поддержать экспорт. Приоритетными рынками для отечественной техники, кроме стран СНГ, станут Евросоюз, США, Китай, Южная Африка.

— За последние пять лет экспортные поставки машин и оборудования охватили 47 стран — это очень неплохо. Такое стало возможным благодаря большим объемам государственной поддержки сельхозмашиностроения. И в этом году мы выделили 13,7 млрд рублей на эти цели, — отметил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что в 2016 году началось серийное производство 75 новых моделей высокопроизводительной техники. При этом более 70% себестоимости выпускаемых машин приходится на отечественные комплектующие и материалы, что является показателем сохранения базовых компетенций в отрасли.

Спрос на внутреннем рынке, как прогнозируют в Минпромторге, обеспечит нехватка техники в стране. Денис Мантуров сообщил, что в Канаде на 1 тыс. га приходится 16 тракторов, а в России — три.

Согласно стратегии, среди предлагаемых Минпромторгом мер — субсидирование поставок пилотных партий продукции на новые рынки, субсидирование затрат на увеличение гарантийного срока, предоставление грантов предприятиям-экспортерам и отраслевым ассоциациям. Рассматривается возможность создания зон свободной торговли с нулевой пошлиной для импорта товаров, используемых в производстве высокотехнологичной продукции на экспорт.

Генеральный директор «БДМ-АГРО» и член совета директоров «Росспецмаша» Сергей Мерников заявил «Известиям», что у российской техники есть преимущества перед зарубежными аналогами, но существуют проблемы с ее продвижением на иностранных рынках.

— Наша техника однозначно конкурентоспособна. Она более универсальна, рассчитана на различные типы почвы и погодные условия. Немецкие производители, которые в мире представлены достаточно широко, уступают отечественным. В России могут производить аналоги зарубежных машин, а вот они наших — нет, — отметил Сергей Мерников. — Предприятия готовы софинансировать работу экспортных центров. Но необходима поддержка государства в продвижении и поиске потенциальных покупателей за пределами России.

С 2012 по 2016 год экспорт продукции сельхозмашиностроения вырос на 164% — до 7,7 млрд рублей. Основную часть в прошлом году — около 60% — составила уборочная техника, за ней следуют тракторы (18%). В результате реализации стратегии производство сельскохозяйственной техники в России должно вырасти к 2030 году до 280 млрд рублей, экспорт — почти до 100 млрд рублей.