Россия и Китай возобновят работу специальной контактной группы «ШОС–Афганистан», прекратившей свою деятельность в 2009 году. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи 4 июля в Москве президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Сейчас идет подготовка первого заседания. Об этом «Известиям» сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Планируется проработать вопрос о финансовой и антитеррористической помощи центральноазиатскому государству. Источник «Известий» в МИД России сообщил, что в группу войдут три представителя с российской стороны .

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов уверен, что совместная работа Москвы и Пекина под эгидой ШОС (куда также входят Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан) поможет улучшить ситуацию в Афганистане.

— Принято решение начать активное взаимодействие с Китаем по афганской проблеме. Оно будет осуществляться по двум направлениям. Первое — это двусторонний формат: Россия–Афганистан, Китай–Афганистан. Второе — кооперация с опорой на Шанхайскую организацию сотрудничества. Во время переговоров с китайскими партнерами в Москве шла речь о возобновлении контактной группы «ШОС–Афганистан». Сейчас идет проработка практических аспектов первого заседания, — сообщил «Известиям» Замир Кабулов.

По его словам, Москва и Пекин озабочены ухудшением ситуации в Афганистане , ростом нестабильности и активности ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ). Дипломат подчеркнул, что осложнение обстановки на афганской территории наносит ущерб безопасности не только России и Китая, но и всего региона.

В ходе двухдневного визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина Владимир Путин и китайский лидер выразили обеспокоенность активизацией ИГИЛ в Афганистане. Главы государств заявили о готовности помочь в повышении эффективности вооруженных сил Афганистана.

По словам источника «Известий» в МИД России, с российской стороны работу группы будут курировать замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов и спецпредставитель президента по ШОС Бахтиер Хакимов.

Целью рабочей группы станет подготовка предложений и рекомендаций для руководства ШОС и Афганистана по вопросам, представляющим взаимный интерес. Это борьба с терроризмом, наркоугрозой, а также экономическая и техническая поддержка Кабула . Консультативные встречи пройдут на базе секретариата ШОС или афганского диппредставительства в Пекине. Рабочая группа формируется из постоянных представителей государств-членов и секретариата ШОС.

В Китае высоко оценивают перспективы совместной с Россией работы по этому направлению. Так, член правления Китайского исследовательского центра ШОС при Госсовете Китая Шэн Шилян считает, что «шанхайская» площадка — наиболее удобное место для совместной деятельности по афганскому вопросу.

— Для нас диалог с Кабулом очень важен, поскольку у нас есть общая граница. Дестабилизация Афганистана сильно влияет на Северо-Запад Китая. Пекин заинтересован в стабильном Афганистане, а наши взгляды с Россией на проблему и пути ее решения совпадают, — сказал китайский эксперт.