Прокуратура Московского района Калининграда выявила четыре эпизода нарушений в выдаче рецептов одним из частных врачей. Возбуждены уголовные дела. Медику грозит до 2 лет лишения свободы.

В ходе следствия было установлено, что с января по февраль 2017 года в своем частном кабинете врач выписал бланки на получение лекарств, содержащих диазепам, четырем клиентам. Медицинских показателей для этого у пациентов не было, сообщает Klops.ru.

Препарат, который смогли получить клиенты медика входит в список III перечня наркотических средств и психотропных веществ и подлежит контролю в Российской Федерации.