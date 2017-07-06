Во Франции к 2024 году перестанут продавать автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями. Как сообщил в четверг на пресс-конференции министр экологического перехода Николя Юло, французы объявили о прекращении продаж автомобилей, работающих на бензине и дизеле, к 2024 году.

По словам политика, это будет настоящей революцией. Она позволит уберечь окружающую среду от транспортных средств, выделяющих в атмосферу выхлопные газы.

Юло с сожалением констатировал, что «не так много компаний, которые производят так называемые зеленые автомобили, оснащенные электрическим двигателем». Кроме того, он отметил, что в данный момент во Франции используется всего 85 тыс. «зеленых» транспортных средств.