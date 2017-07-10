В понедельник в Екатеринбурге открывается крупнейшая международная промышленная выставка «Иннопром», которая является традиционной площадкой для встреч представителей высокотехнологичного бизнеса, различных отраслей промышленности, экспертов и властей. В преддверии выставки министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» рассказал об ожиданиях от мероприятия и двух важных для ведомства событий июля — первых итогов проверки хлеба в центральной части страны и запуске новой программы Фонда развития промышленности (ФРП) по развитию гражданской продукции военных предприятий.

— Сегодня начинается выставка «Иннопром», ведущей темой которой станет «умное производство». Когда первый завод, где всем управляют машины, может появиться в России?

— Тема роботизации и автоматизации промышленности станет в этом году одной из ключевых. Создание безлюдных производств, когда всю работу внутри завода делают машины, — главный тренд современной промышленности, и одна из популярнейших тем для дискуссий.

На стендах «Иннопрома» будут представлены «умные» станки и машины, выставку посетит большая делегация компаний-производителей роботов, в том числе из Японии.

Основной смысл внедрения цифровых технологий в промышленность заключается в том, чтобы производить продукцию значительно лучше, быстрее и дешевле. По прогнозам аналитиков, вклад «интернета вещей» в мировую экономику к 2025 году составит от $4 трлн до $11 трлн. Их внедрение в нашей стране также поможет существенно оптимизировать расходы. Смотрите, в России сейчас 2,5 млн километров линий электропередач. С помощью интеллектуальных сетей и счетчиков можно будет оптимально планировать их загрузку, проводить ремонтные работы не по графику, а «по состоянию». Представьте, насколько снизятся издержки. Такие примеры можно привести и в других отраслях.

Жизнь граждан также становится комфортнее благодаря цифровым технологиям. На них основано дистанционное обучение, удаленная диагностика, использование беспилотного транспорта. Кроме того, системы «умного дома» позволяют значительно сократить плату за коммунальные услуги. Например, жильцы «умных домов» в Якутии, оборудованных солнечными батареями, сэкономили благодаря переходу на энергоэффективные технологии около 40% на оплате ЖКУ.

— А как это помогает бизнесу?

— Что касается предприятий, то в автомобилестроении «фабрикой будущего» уже оснащено производство принципиально нового автомобиля УАЗ «Патриот» модельного ряда 2020 года, а компания «Волгабас» работает с помощью новой программы над созданием беспилотного коммерческого транспорта. Самый большой атомный ледокол «Арктика» на «Балтийском заводе» строится также при помощи электронных систем. Несколько других проектов реализуются в авиастроении и ракетно-космической отрасли. Всего к 2035 году планируется создать в России 40 умных «фабрик будущего».

— Недавно Центробанк заявил о планах разработать национальную криптовалюту. Как, на ваш взгляд, это скажется на российской торговле?

— Создание национальной криптовалюты может быть вполне своевременным. Пока что виртуальные деньги занимают совсем небольшую нишу на рынке. Согласитесь, тот же биткоин, хоть и наиболее известен из своих аналогов, не находит повсеместного применения, его использование — скорее экзотика. При этом криптовалюта потенциально может завоевать популярность: она удобна для использования в электронной торговле и значительно увеличивает скорость проведения транзакций.

Насколько мне известно, сейчас вопрос изучают в Центробанке, и уже запущены отдельные пилотные проекты по тестированию национальной виртуальной валюты.

Пока объем криптовалют и количество транзакций в общей денежной массе находится на уровне погрешности и несоизмерим с реальными деньгами, сложно оценить их влияние на торговлю. Но, я думаю, в перспективе значимость криптовалюты очевидно возрастет.

— Развитие интернет-торговли — приоритет. Но в то же время Минпромторг выступает и за торговлю «по старинке» — на улице, с автомобилей, автотраков. Ведомство внесло в правительство законопроект о развитии мобильной торговли. Зачем это сейчас?

— Мобильная торговля очень популярна во всем мире. Она позволяет производителю продавать товар без посредников — свежим и дешевле.

Проблема в том, что ведение мобильной торговли сейчас не урегулировано законом на федеральном уровне. В регионах ее либо запрещают, либо приравнивают к нестационарной — киоскам, павильонам. И фактически это означает невозможность ведения предпринимательской деятельности с использованием мобильных объектов.

Чтобы устранить пробелы, Минпромторг разработал законопроект, который выделяет мобильные объекты в отдельную категорию, отделив их от нестационарных торговых объектов. Плюс для ведения торговой деятельности такого типа вводится упрощенный порядок.

Что немаловажно, законопроект даст значительный экономический эффект. По нашим оценкам, российские автопроизводители за счет развития мобильной торговли смогут продать порядка 50 тыс. грузовых автомобилей. При этом, частные инвестиции в автопром составят не менее 80 млрд рублей, а в производство специального оборудования для автолавок — не менее 60 млрд. Будут создаваться дополнительные автозаправочные станции, автомойки, шиномонтажи. Появятся новые рабочие места — согласно прогнозам, их будет порядка 250 тыс. — и дополнительные средства в местных бюджетах.

Как следствие, увеличатся объемы продаж и потребления продовольствия. По мнению экспертов, объемы реализации только сельхозпродукции могут вырасти на 4,5 млн тонн.

— Ранее сообщалось, что Минпромторг вместе с Роскачеством проверят качество хлеба по всей России. Появится ли информация о ходе проверки и ее результатах в открытом доступе? Что вы будете делать с недобросовестными производителями?

— Результаты всех веерных исследований, которые проводятся Роскачеством, публикуются в открытом доступе на официальном портале организации. К концу июля там можно будет найти детальные результаты первого этапа проверки хлеба по Центральному федеральному округу. А итоги по всей стране мы подведем в конце года. Сведения об образцах, которые не соответствуют требованиям законодательства, будут переданы в контрольно-надзорные органы.

— Недавно Минпромторг и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве. С чего планируете начать?

— Предприятия «Росатома» — мощный ресурс для работы по программам импортозамещения. Минпромторг будет поддерживать проекты госкорпорации по тем направлениям, где доля импорта пока еще остается высокой.

Так, в станкоинструментальной отрасли нам хоть и удалось за последние два года снизить долю иностранной продукции на 13%, но в настоящее время этот показатель достаточно велик и составляет 74,8%. Работа по снижению импортозависимости продолжает вестись, и кооперация с Росатомом будет способствовать решению острого вопроса производства комплектующих и создаст гарантированный спрос производимой продукции. Фактически, развитие компонентной базы, основанной на создании собственных комплектующих, — важный этап в развитии станкостроительной отрасли, ее технологической и производственной независимости.

Успешный пример такого сотрудничества — проект по локализации на ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» изготовления сложных отливок основных комплектующих для станков ООО «Ульяновский станкостроительный завод»: станин, столов, колонн.

Что касается аддитивных технологий, то здесь мы также поддержим проекты Росатома, которые обладают компетенциями в области современного 3D-оборудования. Сегодня госкорпорацией разработана линейка принтеров по работе с металлическими порошками, а в 2018 году будет создана установка с двумя лазерами с возможностью использования сразу двух видов металлического порошка. Также в ближайшие два года завершится разработка ПО «Виртуальный принтер», что позволит ускорить внедрение новых материалов и изделий в пять–семь раз за счет использования виртуальной симуляции процесса печати без использования материала и самого принтера и создать основы для цифровой сертификации. Одновременно в 2018 году на Уральском электрохимическом комбинате будет запущено производство порошковых материалов объемом до 10 тонн с требуемыми характеристиками.

Но в первую очередь мы планируем привлечь компании, входящие в Росатом, для разработки и внедрения импортозамещающей техники и технологий в отрасли нефтегазового машиностроения, где доля импорта сейчас уже снижена до 52,7%.

В энергетическом машиностроении, электротехнической и кабельной промышленности этот показатель уже значительно ниже — 25,7% в 2016 году. Здесь мы будем вести совместную работу по локализации производства комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией на напряжения 110–500 кВ, автоматических выключателей на токи 25–6300 А, а также оборудования для возобновляемых источников энергии на основе энергии ветра — ветроэнергетических установок, автоматических выключателей на токи 25–6300 А. По всем этим направлениям мы хотим создать отечественные аналоги.

— Военные предприятия включатся в эту деятельность? Минпромторгу — в том числе — было поручено решить вопрос с использованием их мощностей для высокотехнологичных производств.

— Безусловно. Более того, в начале июля Фонд развития промышленности запустил новую программу, которая простимулирует переход предприятий ОПК на «гражданские рельсы» — они смогут взять льготные займы на производство высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения. По программе ФРП «Конверсия» можно получить 200–750 млн рублей сроком до пяти лет. Ставка при этом рекордно низкая – 1% в первые три года и 5% в дальнейшем.

Еще одна новинка — кредиты на производство комплектующих изделий. ФРП вложил 40 млрд рублей в 160 новых импортозамещающих производств. Сейчас мы хотим сделать акцент на производителях деталей и компонентов. Теперь они смогут не только получить льготный заем в размере от 50 до 500 млн рублей на покупку оборудования, но и потратить эти деньги на сырье, материалы и логистику для производства и вывода на рынок пилотных партий.

Мы рассчитываем, что новые программы повысят уровень локализации и позволят раскрыть потенциал ОПК для гражданской промышленности.