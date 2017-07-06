Производители Новосибирской области отправили в Китай первые два вагона гречки и три вагона овса. Готовится к поставке 1 тыс. т пшеницы.

Сибирская продукция вызывает интерес у потребителей в КНР, так как там популярна экологически чистая еда. После пробы качества будет решаться судьба дальнейшего экспорта, передает vn.ru.

Главная проблема состоит в отсутствии квот на ввоз зерна у китайских предпринимателей. Однако переговоры продолжаются. За пять месяцев 2017 года объем экспорта российской сельскохозяйственной продукции в КНР увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.