Первый прямой рейс из Москвы на Бали отправится в августе
Первый прямой рейс, который свяжет Москву и индонезийский остров Бали, будет открыт в августе, сообщил портал Tempo.
«Надеюсь, что открытие этого рейса позволит привлечь больше российских туристов в Индонезию», — заявил посол республики в РФ Мохамад Вахид Суприяди.
Индонезийский дипломат не назвал точную дату начала полетов, а также московский аэропорт, выбранный для сотрудничества с авиакомпанией Garuda Indonesia, реализующей рейсы на Бали.