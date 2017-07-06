Первый прямой рейс, который свяжет Москву и индонезийский остров Бали, будет открыт в августе, сообщил портал Tempo.

«Надеюсь, что открытие этого рейса позволит привлечь больше российских туристов в Индонезию», — заявил посол республики в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

Индонезийский дипломат не назвал точную дату начала полетов, а также московский аэропорт, выбранный для сотрудничества с авиакомпанией Garuda Indonesia, реализующей рейсы на Бали.