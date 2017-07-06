Глава Южной Кореи будет продвигать проект газопровода из РФ через КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен продвигать проект строительства газопровода из Россией через территорию КНДР, передает агентство «Рёнхап».
Мун Чжэ Ин выразил надежду на развитие экономических связей с КНДР и заявил, что «можно будет продвигать и сотрудничество в Северо-Восточной Азии, в том числе в соединении газопроводом Юга, Севера и России». Южнокорейский лидер также отметил, что возобновится работа над проектом соединения железных дорог двух корейских государств с выходом на Транссиб.