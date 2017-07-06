Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен продвигать проект строительства газопровода из Россией через территорию КНДР, передает агентство «Рёнхап».

Мун Чжэ Ин выразил надежду на развитие экономических связей с КНДР и заявил, что «можно будет продвигать и сотрудничество в Северо-Восточной Азии, в том числе в соединении газопроводом Юга, Севера и России». Южнокорейский лидер также отметил, что возобновится работа над проектом соединения железных дорог двух корейских государств с выходом на Транссиб.