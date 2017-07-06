Концерт Петра Налича

Впервые в Государственном Кремлевском дворце выступил неординарный, креативный и талантливый российский певец и автор песен Петр Налич. 16 июня он представил свой большой отчетный концерт, в котором прозвучали лучшие композиции, рожденные за последние три года: музыкальный спектакль «Северная Одиссея», песни-рефлексии на тему советского джаза 1940–1960-х годов, фантазии на тему народной музыки Средиземноморья и Приуралья и вокально-инструментальные композиции. Налич выступил с оркестром и вокальным ансамблем.

Концерт Дениса Мацуева «Джаз в кругу друзей»

Легендарный пианист Денис Мацуев и звезды российского джаза выступили на сцене Государственного Кремлевского дворца с новой концертной программой «Джаз в кругу друзей». Феноменальное владение роялем, головокружительные джазовые импровизации, уникальные сочетания ритмов и гармоний, неординарные и неожиданные дуэты и трио — всё это стало самым ярким культурным событием сезона для жителей столицы.

Симфоническое трибьют-шоу группы MUSE

Оркестр RockestraLive («РокестраЛайв») исполнил самые лучшие, популярные и сногсшибательные хиты легендарной группы MUSE в симфонической обработке — Supermassive Black Hole, Plug in Baby, Resistance, Uprising, Hysteria, Starlight и многие другие!

Концерт был приурочен к дню рождения фронтмена MUSE Мэттью Беллами, который, вместе с остальными участниками группы познакомившись с работами оркестра, остался под большим впечатлением и не задумываясь дал свое согласие на проведение трибьют-шоу в Кремлевском дворце, пожелав удачи проекту.

В рамках шоу все зрители смогли не только послушать знаменитые рок-хиты в симфонической обработке, но и принять участие в записи оригинального видеопоздравления для солиста группы.

Подробнее о правилах участия: http://iz.ru/brizpravila