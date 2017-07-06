Кадровые отставки в правительстве Крыма не связаны с какими-то уголовными делами. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — Сергея Стрельбицкого, Светлану Бородулину, Сергея Карпова, а также мэра Ялты Андрея Ростенко — по собственному желанию, сообщает RT со ссылкой на «РИА Новости».

По словам Аксенова, главной задачей любого руководителя является правильное распределение полномочий тех должностных лиц, которые обладают нужными качествами. Он подчеркнул, что отставки не связаны с какими-либо уголовными делами.

«Просто на этом этапе смена руководителей позволит дать новый толчок развитию отраслей. <…> Просто, на мой взгляд, данная перестановка позволит повысить и уровень взаимодействия между ведомствами, и улучшит качество работы, и повысит результативность работы Совета министров», — сказал Аксенов журналистам.