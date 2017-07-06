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Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» прошел в Государственном Кремлевском дворце в рамках летних «Кремлевских сезонов».Труппа театра на протяжении многих лет поражает зрителей мастерством исполнения хореографических элементов, благодаря которым Кремлевские балеты известны и любимы во всем мире.

Используя хореографический язык классического танца в сочетании с гротеском, Андрей Петров сумел воссоздать фантастический и грациозно-насмешливый мир немецкого писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Балет «Лебединое озеро»

Балет «Лебединое озеро» прошел в Государственном Кремлевском Дворце в рамках «Летних Кремлевский сезонов».

Балет «Лебединое озеро» гениального Петра Ильича Чайковского - это самый знаменитый балет в мире, истинный символ русского балета. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя заклятьем злого колдуна Ротбарта.

Постановщик балета Андрей Петров сохранил классическую редакцию балета, созданную великими русскими хореографами Мариусом Петипа, Львом Ивановым, Александром Горским, дополнив и связав воедино некоторые разрозненные фрагменты во имя целостности спектакля.

Балет «Жизель»

Балет «Жизель» прошел в Государственном Кремлевском дворце в рамках летних «Кремлевских сезонов». Сохранение традиций хореографии 19 века сделало балет вершиной классического танцевального искусства.

«Жизель» — непревзойденное достижение хореографического искусства, дух романтизма, воплощенный на балетной сцене. Созданный более полутора веков назад, балет трогает и поныне, противопоставляя реальность, где любовь крестьянки и графа обречена, и призрачный мир, где великое чувство торжествует.

Балет «Баядерка»

Балет «Баядерка» прошел в Государственном Кремлевском дворце в рамках летних «Кремлевских сезонов». Яркие декорации и костюмы, выразительные персонажи, захватывающий сюжет — ничто в этой постановке не оставило зрителей равнодушными.

Премьера балета «Баядерка» состоялась 23 января 1877 года на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Сегодня хореограф-постановщик балета Андрис Лиепа преобразил структуру спектакля и придал классическому сюжету новый вид, что сделало постановку уникальной и единственной в своем роде.

Подробнее о правилах участия: http://iz.ru/brizpravila