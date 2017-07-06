Тополь упал из-за порыва ветра на женщину и ее трехлетнего ребенка в Воронеже. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Инцидент произошел в Советском районе города, передает «Интерфакс».

После падения тополя в 9:30 на улице Маршака, дом 11 пострадала женщина с трехлетним ребенком. Их сразу же госпитализировали. Серьезных травм они не получили, поэтому позже их выписали из больницы.

На месте происшествия работают спасатели, они убирают дерево.

Накануне в городскую службу спасения поступило 19 заявок по аварийным деревьям, еще пять поступило в четверг утром, пишет сайт «Комсомольской правды» в Воронеже.