Большинство граждан России уже через пять лет будут иметь собственных роботов-консультантов для совершения операций на финансовом рынке, считает первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

По его словам, сейчас многие россияне обладают инвестиционными продуктами, но не являются активными игроками на финансовом рынке. «Я бы сказал, что их сотни тысяч, а не миллионы. Думаю, что со временем рост инвесторов неизбежен, в том числе тех, кто совершает операции со своими средствами», — сказал Швецов во время прямого эфира на странице ЦБ в Facebook.

Швецов уверен в скорой дигитализации финансового рынка и появлении роботизированных советников. «Поэтому большинство граждан РФ через пять лет будут иметь такого робота — индивидуального инвестиционного консультанта, который будет сильно помогать принимать инвестиционные решения на финансовом рынке», — отметил он.

По мнению Швецова, подобные процессы приведут к более осмысленным инвестициям и росту заинтересованности в инвестировании.