Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов в Екатеринбурге на встрече с правительством Свердловской области и представителями ЕВРАЗа обсудил строительство моста через местный пруд.

На встрече обсудили проблемы финансирования. Так крупная металлургическая компания Нижнего Тагила предложила оставлять в городе часть своей прибыли, чтобы реализовать проект. От регионального правительства сейчас ожидается разрешение, сообщает TagilCity.ru.

Сергей Носов уже несколько лет пытается воплотить в жизнь идею строительства. Для моста уже найден проектировщик, рассчитана приблизительная стоимость проекта, определены предварительные сроки начала стройки. Кроме того, планируется развитие инфраструктуры Муринских прудов для строительства коттеджей.