Это всего лишь второй визит Дональда Трампа в Европу и такой очевидно провокационный выбор — ее восточная часть. Не успел американский президент принять приглашение президента польского, как в Варшаве раздулись от собственной значимости. Мол, это знак. Теперь Америка будет дружить именно с нами.

«Я думаю, для обывателей приезд Трампа — что-то особенное, потому что в их представлении президент США — очень сильный человек. Но я считаю, гораздо важнее, к каким политическим последствиям приведет этот визит», — говорит житель Варшавы Петр Мазовецки.

Политические последствия — это долгосрочная перспектива. Сегодняшняя выгода совсем в другом. В Варшаву Трамп приехал в первую очередь продавать. И продавать по-крупному. Его визит, конечно, не случайно совпал с саммитом «Трех морей». Наладить экспорт сжиженного газа из США в Европу — главная задача не политика, но бизнесмена, которого и привели к власти промышленники.

«Вообще газодобычей в США занимаются различные компании, начиная от Exxon Mobil, которая финансировала кампанию Трампа непосредственно, Chevron, например, которая так же активно вкладывалась в его президентские интересы, то же самое касается ConocoPhillips, но, помимо этого, существует масса небольших производителей. Конкретно в Восточную Европу поставляется CMI — это компания бостонская, которая занимается именно дистрибуцией голубого топлива. Она заключила соглашение с Литвой, она заключила соглашение с Польшей, поэтому в данном случае это вода на мельницу именно этих структур», — комментирует политолог Дмитрий Абзалов.

Первый танкер с голубым топливом Польша приняла в июне. Она намерена стать страной-транзитером газа. Здесь и СПГ-терминал уже построен.

«Трамп шел на свой пост как лоббист американских интересов в реальном секторе экономики, как представитель производственного бизнеса. Сам он из строительного сектора, но он активно лоббировал, во всяком случае декларировал интересы топливно-энергетических компаний. И здесь прямая связь с уже построенным в Польше заводом по операциям со сжиженным газом. Поставки из США могут покрыть потребности Польши полностью, но у Трампа, конечно, задача — навязать интересы своих топливных компаний на поставки в Европу гораздо большей доли газа, а может быть, и нефти в перспективе», — говорит политолог Александр Пылаев.

Но даже доходы от транзита газа вряд ли покроют Польше финансовые потери. Американское голубое топливо дороже российского аналога в среднем на $60 за тысячу кубометров. Это катастрофически невыгодно Европе.

«Трамп ведет себя как нормальный бизнесмен, куда бы он ни приезжал, он предлагает свои товары. Недавно съездил он на Ближний Восток, предложил оружие, поскольку там это основная статья экспорта, которую можно предложить. Польше предлагает газ и будет предлагать, об этом уже пишется давно. Самое замечательное, что газ, который он предлагает, естественно, дороже российского, и он никогда бы его не продал, если бы не была раскручена тема российской угрозы и избавления от российской газовой зависимости. Поэтому под этой маркой он и будет предлагать газ, и, скорее всего, поляки согласятся и купят», — считает политолог Игорь Павловский.

Германия уже объявила, что не намерена переходить на американский газ. А когда Трамп заикнулся о санкциях против немецких газовых компаний, сотрудничающих с Россией, и вовсе — встала в позу. В Польше, наоборот, пытаются избавиться от всего российского даже в ущерб собственному населению. Знакомые всем украинские лекала.

«Это большая энергетическая война в большом европейском доме, страдать от которой будут европейские пользователи. Потому что если переходить на сжиженный природный газ — это рост тарифов ЖКХ как минимум на 50%. То, что было в Литве. Я напоминаю, что рост тарифов ЖКХ привел к массовым выступлениям в Болгарии, поэтому насколько Европа готова будет к выступлениям в обмен на сомнительный американский газ», — отмечает Абзалов.

По сути дела, бизнес-план Трампа только усиливает раскол в Европе. Германия и Польша тянут одеяло на себя — обе страны намерены стать европейскими газовыми хабами. Но если Западной Европе теперь, по мнению экспертов, придется снова повернуться в сторону России, то Польша, похоже, окончательно сдалась на милость заокеанских друзей. Сегодня Варшава подписала с США договор о поставке ракет Patriot — а это многомиллиардный долларовый контракт. При этом с большой долей вероятности вооружение это вряд ли будет современным. На востоке Европы готовы покупать всё, что предложит Америка. А Трамп и рад продавать.