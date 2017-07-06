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Хотите получить совершенно бесплатно билеты в театр, на концерт или в музей?

Подписывайтесь на официальную группу IZ.RU в VK и следите за новостями проекта! Один раз в два дня мы будем проводить розыгрыш билетов на различные культурные мероприятия.

В период с 5 по 6 июля Вы можете выиграть билеты в Большой Московский цирк на новое шоу под названием «ЦиркUS 2.0». Первый и последний правильно ответившие участники конкурса получат по два билета!

Подробнее о правилах участия: http://iz.ru/brizpravila

Всемирно известный коллектив Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных представляет грандиозное цирковое шоу XXI века.

Творческий коллектив цирка предлагает окунуться в совершенно новую реальность под названием «ЦиркUS 2.0», где границы человеческих возможностей расширены при помощи новейших технологий. Это новая VERсия циркового мастерства, где всё лучшее, чего добились экстра-профессионалы своего дела за годы успешной работы, стало ещё лучше, ещё совершеннее.

Не пропустите следующий розыгрыш призов! У вас есть уникальная возможность попасть на самые интересные культурные события этого лета!