Сотрудники УМВД России по Тамбовской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили изъяли из незаконного оборота порядка 8600 тыс. бутылок алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, крупную партию контрафактного алкоголя обнаружили в одном из гаражных кооперативов Тамбова.

Подозреваемыми в распространении контрафактного алкоголя проходят четверо человек, двое из которых — местные жители, еще двое мужчин — уроженцы Воронежа, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, хранение в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.