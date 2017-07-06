Синоптики объявили будущую пятницу, 7 июля, самым холодным днем месяца. В этот день температура не поднимется выше отметки в +15 градусов.

Как информирует сетевое издание m24.ru, суточные показатели составят 11-12 градусов. Это более чем на пять градусов ниже нормы.

Кроме того, метеорологи также обещают кратковременный дождь. Однако, данная температура не является рекордной: в 1952 году воздух прогрелся всего до 10,4 градусов. «Виновником» не по-летнему прохладной погоды является высотный циклон.