Медики выпишут из больницы актера Владимира Этуша в пятницу, 7 июля. Об этом заявил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Актер был госпитализирован в понедельник, 26 июня, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с первоначальным диагнозом «перелом позвоночника». Позже он не подтвердился: медики констатировали только сильный ушиб, сообщает RT со ссылкой на «РИА Новости».

По словам Кирилла Крока, Владимир Этуш может выйти на сцену уже в новом сезоне, который начнется в сентябре. Актер в мае 2017 года отметил 95-летний юбилей. Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».