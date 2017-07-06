Количество ЧП на водоемах Псковской области уменьшилось за полгода на 46%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, число погибших снизилось на 42%.

С января по июнь зафиксировано 15 происшествий на воде (в прошлом году их было 28), в которых погибли 11 человек (в прошлом году – 19), спасти удалось 9 человек (в прошлом году – одного). Пожаров за полгода в регионе зарегистрировали 405, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Псковское агентство информации».

Случаев самоубийства на территории области стало меньше на 21%, в этом году таким образом скончались 55 человек. В два раза упала смертность из-за суицидов в Пскове и Великих Луках. Реализация программы по профилактике самоубийств продолжается.