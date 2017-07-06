Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов посетит Токио 7 июля, где обсудит предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой МИД Японии Фумио Кисидой и министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

«Первый вице-премьер проведет встречу с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой и с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко для обсуждения подготовки предстоящей встречи лидеров двух стран», — заявил представитель Шувалова, который также подчеркнул, что визит состоится в рамках подготовки перекрестного года культура России и Японии в 2018 году.

Помимо этого, запланирована встреча Шувалова с сопредседателем оргкомитета фестиваля российской культуры в Японии, сопредседателем перекрестного года культуры России и Японии Масахико Комурой.