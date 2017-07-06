Американский лидер Дональд Трамп призвал Россию понизить градус напряженности на Украине.

Выступая накануне на пресс-конференции в Варшаве, президент США отметил, что для разрешения ситуации с «дестабилизирующим поведением» России в данный момент ведется работа с Польшей.

Трамп не вдавался в детали, однако США критиковали действия России, в которых они усматривали агрессию в Украине.

Кремль немедленно выступил с возражениями. «Мы не согласны с таким подходом», – сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.