Тайфун «Нанмадол» обрушился на Японию
Тайфун «Нанмадол» обрушился на расположенный на юго-западе Японии остров Кюсю
В городе Нагасаки скорость ветра превышала 40 м/с
Пожарный во время спасательной операции в пострадавшем от тайфуна районе
Площадь, заваленная в результате разлива реки
Власти рекомендовали нескольким сотням тысяч жителей готовиться к эвакуации
Из-за шторма авиакомпании в этом районе вынуждены были отменить около 50 рейсов
Вслед за тайфуном в юго-западной части страны пролились сильные дожди, после чего многие реки вышли из берегов
С последствиями удара стихии уже борются более 10 тыс. пожарных, сотрудников полиции, спасателей и военнослужащих, задействовано несколько десятков вертолетов
Местный житель в пострадавшем от удара стихии районе префектуры Фукуока
Специалисты предупреждают, что ливни также могут привести к оползням
Реки, вышедшие из берегов, повредили часть транспортных артерий на острове
Сейчас тайфун движется на северо-восток Японии со скоростью примерно 55 км/ч