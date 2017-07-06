Глава МИД Великобритании Борис Джонсон признался, что хотел бы вести свой Twitter в таком же свободном стиле, какой использует президент США Дональд Трамп.

Однако, по словам Джонсона, ему бы точно не позволили писать так, как он хотел бы. «Мои контролеры в министерстве иностранных дел очень тщательно за этим следят», — заявил глава британского внешнеполитического ведомства в эфире радиостанции BBC.

Своим подходом к соцсетям Трамп сумел захватить воображение людей во всем мире, считает Джонсон. По его словам, «твиты» американского президента привлекли к политике большое внимание людей, чего давно не мог добиться никто из политических деятелей, пишет Утро.ru.

Дональд Трамп, действительно, очень активно использует свой личный микроблог для выражения мнения по различным политическим и другим вопросам.

В частности, президент США пишет в Twitter о несправедливости американских СМИ, которые жестко и часто его критикуют. Несколько дней назад Трамп опубликовал смонтированное видео, на котором он избивает человека с логотипом телеканала CNN вместо лица. За это демократы конгресса США раскритиковали Трампа.

Напомним, опрос, проведенный ранее изданием Axios, показал, что граждане Соединенных Штатов больше доверяют телеканалу CNN, чем президенту страны Дональду Трампу.