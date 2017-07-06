Музыкантов из России и Германии соберет фестиваль «Музыкальное созвездие Айвазовского» в преддверии 200-летия художника-мариниста. Мероприятие пройдет с 22 по 28 июля.

Республиканский фестиваль к юбилейной дате подготовил насыщенную программу. Организатор мероприятия, директор феодосийской музыкальной школы № 1 Анжела Сердюкова, рассказала, что открытие пройдет в большом концертном зале подведомственного ей учебного заведения. Как сообщает ИА «Крыминформ», в нем примут участие артисты государственной филармонии, а также гости из Дрездена и Москвы.

Программа мероприятия предлагает мастер-классы лучших педагогов, концерты, отдельные выступления немецких музыкантов. 28 июля состоится гала-концерт в галерее Айвазовского, в котором примут участие победители конкурса «Юный виртуоз».