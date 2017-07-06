Следственный отдел по Левобережному округу Липецка Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону организовал доследственную проверку после публикации в местных СМИ информации об обнаружении пожилой женщины в запертом помещении в одном из местных общежитий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации портала GOROD48, женщина 1942 года рождения проживала в непригодном для жилья помещении дома № 4 по улице Адмирала Макарова. Находившуюся в беспомощном состоянии и лежавшую на полу несколько суток женщину обнаружили соседи. В ситуацию вмешался депутат областного Совета Андрей Трофименков. Парламентарий заявил, что намерен привлечь к сложившейся ситуации внимание Уполномоченного по правам человека в Липецкой области, сотрудников полиции и органов соцзащиты.

В настоящее время находившуюся в беспомощном состоянии женщину поместили в больницу для медобследования. Следователями проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства, при которых женщина оказалась в данной ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.