Редкая видеозапись с выступлением группы Nirvana 1988 года появилось в сети. Солист группы Курт Кобейн исполняет в ролике несколько песен. Об этом сообщает портал Spin.

Фрагменты видеозаписи были сделаны 24 января 1988 года в одном из магазинов компании Radio Shack в городе Абердин в Вашингтоне. Как отмечет сайт «Комсомольской правды», эти кадры были известны ранее, однако полная 17-минутная запись, сделанная на следующий день после записи первого демо группы, появилась только сейчас.

Ранее были обнародованы данные о первом контракте Nirvana: за первый год группа получила прибыль всего $600.