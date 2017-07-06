Евросоюз надеется, что соглашение о свободной торговле с Японией вступит в силу в начале 2019 года, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он отметил, что трудностей в этом решении не ожидается, однако принципиальное соглашение не является концом процесса. Таким образом Юнкер прокомментировал политическую договоренность с властями Японии о свободной торговле. По его словам, ведется обсуждение того, сколько европейским и японским представителям нужно времени, чтобы окончательно договориться о параметрах соглашения.

«Но нам нужно еще немного времени, в том числе потому, что нам нужно перевести соглашение на разные языки Евросоюза. Наша цель — добиться вступления [соглашения] в силу в 2019 году, в начале 2019 года», — сказал Юнкер.