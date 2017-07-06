Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, сообщает «Газета.ру».

Ранее Генпрокуратура попросила Роскомнадзор заблокировать экстремистские сайты, в том числе «Спутник и погром», «Русский сектор» и «Правый взгляд», а также ограничить доступ к «многочисленным материалам, оправдывающим деятельность» террористических группировок, воюющих в Сирии.