Настоятеля храма молдавского Кишинева обокрали в Москве. Неизвестный похитил из автомобиля священнослужителя рюкзак с личными вещами, по предварительной оценке, ущерб составил 300 тыс. рублей.

Как сообщили в районном отделении МВД, инцидент произошел на парковке у ТЦ «Золотой Вавилон» на проспекте Мира поздно вечером в среду. Злоумышленник украл из припаркованного автомобиля Land Cruiser рюкзак, в котором лежали подрясник, жилетка священника, пояс и серебряный крест.

Также, по словам священника, похитителю достались документы и билет на самолет, iPad, канистра с 5 л спирта и 107 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется поиск преступника.